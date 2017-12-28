Девушка из Таиланда осталась с дырой между глаз после неудачной ринопластики

28 Дек. 16:05 2017-12-28T16:05:50+03:00

Сообщается, что пострадавшая пока не решила, будет ли она подавать в суд на клинику

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Жительница Таиланда осталась с большой дырой между глаз после неудачной пластической операции. Теперь несчастная девушка вынуждена вставлять в отверстие на переносице силиконовый имплант, чтобы грязь не попадала ей под кожу.

По словам пострадавшей, ей сделали ринопластику в одной из дешевых клиник города Хатъяй и занесли инфекцию. Когда девушка повторно обратилась в медучреждение с жалобой, ее отказались принять.

В итоге, пациентке пришлось обратиться в столичную больницу, где ей бесплатно извлекли неприжившийся имплант. Врачи провели операцию, но на месте силиконовой вставки осталось крупное некрасивое отверстие диаметром примерно в сантиметр. В настоящее время жизни девушки ничто не угрожает, однако медики пока не знают, как исправить ситуацию, передает сайт «Дни.ру».

Сообщается, что пострадавшая пока не решила, будет ли она подавать в суд на клинику, которая провела первую неудачную операцию, передает телеканал «360».