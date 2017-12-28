Банк «Открытие» выпустил карту для автолюбителей на базе платежной системы «МИР»

28 Дек. 16:00 2017-12-28T16:07:23+03:00

Оформить новую карту можно в любом отделении банка «Открытие» или по телефону через сотрудника колл-центра. Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Оформить ее можно даже по телефону

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Перед Новым годом ПАО Банк "ФК Открытие" не устает радовать своих клиентов новыми предложениями, которые сделают их жизнь комфортнее. Недавно банк «Открытие» запустил сервис денежных переводов по фотографии. Такую услугу, кроме ПАО Банк «ФК Открытие» не предоставляет пока ни один банк в России. А вот теперь банк "Открытие" объявил о запуске обновленной «Автокарты» на базе платежной системы «МИР». Воспользоваться преимуществами нового продукта смогут и автолюбители из числа владельцев карт национальной платежной системы.

Чем выгодна «Автокарта»? Автолюбители - владельцы карты получают cash-back 2% с любых операций, совершенных для оплаты товаров и услуг для автомобилистов по всему миру (заправки, автомойки, платные парковки и дороги, прокат автомобилей). Карта доступна в тарифном плане «Базовый». Стоимость обслуживания 99 руб. в месяц, а при выполнении определенных минимальных условий – бесплатно.

Оформить новую карту можно в любом отделении банка «Открытие» или по телефону через сотрудника колл-центра.