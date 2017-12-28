Источник сообщил, что житель Химок устроил стрельбу из-за падения на его дом дерева
Житель города Химки Московской области устроил стрельбу из ружья после падения на его дом дерева.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дерево было намеренно спилено рабочими.
«Мужчина начал стрелять в воздух из ружья после того, как спиленное рабочими дерево упало на его дом во 2-м Чапаевском переулке», — сообщил источник.
По его данным, в результате произошедшего никто не пострадал.
Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.
Напомним, накануне в Москве бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина "Сайга", в результате чего погиб охранник. Стрелявший назвал произошедшее самообороной, так как пришедшие на фабрику взыскатели долга угрожали ему оружием. Аверьянова задержали утром в четверг, 28 декабря, на складе бывшей типографии газеты "Правда".