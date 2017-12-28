Источник сообщил, что житель Химок устроил стрельбу из-за падения на его дом дерева

28 Дек. 16:20 2017-12-28T16:20:39+03:00

Житель Химок устроил стрельбу из-за падения на его дом спиленного рабочими дерева Фото: "КП" Архив

Отмечается, что дерево было спилено рабочими

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Житель города Химки Московской области устроил стрельбу из ружья после падения на его дом дерева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дерево было намеренно спилено рабочими.

«Мужчина начал стрелять в воздух из ружья после того, как спиленное рабочими дерево упало на его дом во 2-м Чапаевском переулке», — сообщил источник.

По его данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

Напомним, накануне в Москве бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина "Сайга", в результате чего погиб охранник. Стрелявший назвал произошедшее самообороной, так как пришедшие на фабрику взыскатели долга угрожали ему оружием. Аверьянова задержали утром в четверг, 28 декабря, на складе бывшей типографии газеты "Правда".