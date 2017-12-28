2017-12-28T16:32:08+03:00
Экономика

Минфин предлагает обложить майнинг налогом на предпринимательскую деятельность

По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, в законопроекте нет прямых указаний на порядок налогообложения добычи криптовалют
Екатерина БОЛГОВА
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В МИнфине предложили обложить майнинг налогом на предпринимательскую деятельностьВ МИнфине предложили обложить майнинг налогом на предпринимательскую деятельностьФото: REUTERS
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Майнинг, то есть добычу криптовалют, в России могут обложить налогом на предпринимательскую детальность. С такой инициативой выступает министерство финансов РФ, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

"Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. Ею могут заниматься индивидуальные предприниматели (ИП) либо юридические лица", - сказал Моисеев, говоря о законопроекте, регулирующем цифровые финансовые технологии.

Он отметил, что в документе не содержатся прямые указания на порядок налогообложения майнинга. Значит, по словам замминистра, в этом случае будут действовать нормы действующего налогового законодательства в России.

Моисеев добавил, что не предлагается вводить минимальный порог объема майнинга, начиная с которого подобная деятельность будет облагаться налогом.

"Это уже будет риск-ориентированное суждение Федеральной налоговой службы", - отметил замглавы Минфина, передает ТАСС.

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