Захарова: Решение Японии развернуть комплексы ПРО Aegis Ashore вызывает серьезную озабоченность

28 Дек. 17:13 2017-12-28T17:13:14+03:00

Подобные действия подрывают усилия по проблеме мирного договора и установлению доверительных отношений между Москвой и Токио

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Решение Японии разместить на своей территории комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore вызывает серьезную озабоченность в России и подрывает усилия по обеспечению мира и безопасности в регионе.

«Действия Токио прямо противоречат приоритетной задаче формирования доверия в военно-политической области между Россией и Японией и, к сожалению, окажут негативное влияние на общую атмосферу двусторонних отношений, включая переговоры по проблеме мирного договора», - подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, «какими бы аргументами» не прикрывалось развертывание этих комплексов, это еще один шаг к созданию регионального сегмента глобальной ПРО США.

Она подчеркнула, что указанные системы ПРО оснащены универсальными пусковыми установками, которые позволяют применять и ударное вооружение.

«На практике это будет означать очередное нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при фактическом содействии Японии», - резюмировала Захарова.