МИД РФ считает провокацией обстрел российской авиабазы в Хмеймиме

28 Дек. 17:26 2017-12-28T17:26:23+03:00

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В министерстве иностранных дел РФ считают провокацией ракетный обстрел российской авиабазы Хмеймим Сирии. По лосвам официального представителя ведомства Марии Захаровой, этот шаг может быть направлен на срыв Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января.

"Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим как еще одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии", - сказала Захарова.

Она добавила, что Москва обеспокоена появлением у террористов на территории арабской республики новых вооружений.

"Беспокоит то, что у террористов появляются все новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки. Вопрос, откуда террористы берут эти вооружения", - отметила дипломат.