2017-12-28T17:50:28+03:00
В мире

Меркель, Шульц и Зеехофер лидируют в антирейтинге немецких политиков в 2017 году

Более половины участников опроса негативно оценили итоги деятельности канцлера ФРГ
Денис СУХОВ
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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В антирейтинге по итогам 2017 года лидируют ведущие немецкие политики, фракции которых претендуют на создание коалиционного правительства в Германии.

Антирейтинг был сформирован на основе результатов опроса социологической службы Kantar Emnid.

На первой строчке расположился лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц — 67% респондентов считают его «политическим неудачником», и лишь 23% выразили противоположное мнение. Отметим, что под его руководством СДПГ показала худший за свою историю результат на парламентских выборах 24 сентября. После этого Шульц заявил, что партия уйдет в оппозицию, но в итоге начал переговоры с консерваторами.

Немногим лучше результаты премьера Баварии и лидера Христианско-социального союза Хорста Зеехофера — 61% опрошенных нелестно оценивают его работу, 25% находят ее приемлемой.

Его соратница, канцлер ФРГ Ангела Меркель удостоилась 53% отрицательных отзывов, при этом 41% уверены, что она может занести уходящий год себе в актив.

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