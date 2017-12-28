Меркель, Шульц и Зеехофер лидируют в антирейтинге немецких политиков в 2017 году
В антирейтинге по итогам 2017 года лидируют ведущие немецкие политики, фракции которых претендуют на создание коалиционного правительства в Германии.
Антирейтинг был сформирован на основе результатов опроса социологической службы Kantar Emnid.
На первой строчке расположился лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц — 67% респондентов считают его «политическим неудачником», и лишь 23% выразили противоположное мнение. Отметим, что под его руководством СДПГ показала худший за свою историю результат на парламентских выборах 24 сентября. После этого Шульц заявил, что партия уйдет в оппозицию, но в итоге начал переговоры с консерваторами.
Немногим лучше результаты премьера Баварии и лидера Христианско-социального союза Хорста Зеехофера — 61% опрошенных нелестно оценивают его работу, 25% находят ее приемлемой.
Его соратница, канцлер ФРГ Ангела Меркель удостоилась 53% отрицательных отзывов, при этом 41% уверены, что она может занести уходящий год себе в актив.