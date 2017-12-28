2017-12-28T18:02:58+03:00
Наука

Психологи рассказали, чем отличается счастье богатых и бедных

Ученые провели массовый опрос
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Живущие в достатке люди склонны испытывать положительные эмоции от мыслей о самих себе, а вот те, кто зарабатывает не так много, становятся счастливыми от общения с другими персонами. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета США, которые провели массовое исследование.

Участниками опроса стали более 1,5 тысяч человек. Все респонденты сначала ответили на вопросы психологов об уровне доходов, а после рассказали о том, как сильно они испытывают эмоции, которые обычно связывают с счастьем. В частности, что вызывает у них радость, сострадание, удовлетворение, гордость, благоговение и пр, пишет URA.Ru.

В результате, оказалось, что у людей с высоким уровнем дохода счастье ассоциируется с гордостью и удовлетворением собой, то у респондентов со скромными доходами ощущение счастья проявлялось в любви и сострадании к ближним, передает телеканал «360».

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