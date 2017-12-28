2017-12-28T18:15:17+03:00
Политика

ЦИК РФ: в президентских выборах планируют участвовать 21 партия и 30 самовыдвиженцев

Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова
Екатерина БОЛГОВА
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин/ТАССГлава ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в выборах президента России планируют участвовать кандидаты от 21 партии и 30 самовыдвиженцев.

По ее словам, именно столько политических объединений уведомили ЦИК о проведении съездов по выдвижению кандидатов на выборы главы государства и столько собраний планируется организовать для выдвижения кандидатов на самовыдвиженцев.

«Всего с 18 декабря в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, от 51 субъекта — от 21 партии и 30 самовыдвиженцев», — сказала Памфилова, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Центризбирком зарегистрировал инициативную группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на очередных выборах главы государства. Кроме того, этот кандидат получил разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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