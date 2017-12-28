ЦИК принял от Грудинина документы для выдвижения на выборах президента от КПРФ
Центральная избирательная комиссия приняла документы кандидата от КПРФ Павла Грудинина, необходимые для его выдвижения на президентских выборах в марте 2018 года.
В четверг выдвиженец от коммунистов лично принес в комиссию пакет документов, сообщает РИА Новости. В частности он содержит заявление о согласии баллотироваться, решение съезда КПРФ о выдвижении, подтверждения биографических данных, а также сведения о доходах и расходах.
В течение пяти дней ЦИК должен проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата. Так как Грудинин представляет парламентскую фракцию, он освобожден от сбора подписей.
Напомним, 23 декабря съезд КПРФ выдвинул директора «Совхоза имени Ленина» в качестве кандидата от партии на грядущих президентских выборах. Грудинин подчеркнул, что полностью поддерживает программу коммунистов и в ходе кампании будет подчиняться избирательному штабу во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым.