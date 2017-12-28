2017-12-28T18:20:07+03:00
Политика

ЦИК принял от Грудинина документы для выдвижения на выборах президента от КПРФ

Директор «Совхоза имени Ленина» подчеркнул, что полностью поддерживает программу коммунистов
Денис СУХОВ
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Павел ГрудининПавел ГрудининФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Центральная избирательная комиссия приняла документы кандидата от КПРФ Павла Грудинина, необходимые для его выдвижения на президентских выборах в марте 2018 года.

В четверг выдвиженец от коммунистов лично принес в комиссию пакет документов, сообщает РИА Новости. В частности он содержит заявление о согласии баллотироваться, решение съезда КПРФ о выдвижении, подтверждения биографических данных, а также сведения о доходах и расходах.

В течение пяти дней ЦИК должен проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата. Так как Грудинин представляет парламентскую фракцию, он освобожден от сбора подписей.

Напомним, 23 декабря съезд КПРФ выдвинул директора «Совхоза имени Ленина» в качестве кандидата от партии на грядущих президентских выборах. Грудинин подчеркнул, что полностью поддерживает программу коммунистов и в ходе кампании будет подчиняться избирательному штабу во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым.

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