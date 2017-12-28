2017-12-28T18:21:38+03:00
Политика

Захарова: послу США передали документ о невмешательстве России и США в дела друг друга

По словам официального представителя МИД РФ, теперь дело за американской стороной
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Михаил Почуев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Михаил Почуев/ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американскому послу в Москве Джону Хантсману передали документ о невмешательстве России и США в дела друг друга.

По ее словам, в памятной записке «снова подтверждена готовность к обмену письмами или иными формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы».

Дипломат отметила, что документ был передан 21 декабря, а теперь дело за американской стороной. Она также напомнила, что ранее США отказались подписывать совместное заявление на эту тему.

«После начала раскручивания абсолютно безосновательных обвинений в некоем российском влиянии на президентские выборы в США в 2016 году... российская сторона вновь неоднократно предлагала Вашингтону официально гарантировать невмешательство в дела друг друга», — сказала Захарова.

Напомним, ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что в его стране не питают иллюзий насчет «режима» в РФ.

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