2017-12-28T18:31:39+03:00
Происшествия

На юге Италии перевернулся автобус: пострадали 15 человек

Инцидент произошел по пути в сицилийский город Катания, все пострадавшие были доставлены в больницы
Екатерина БОЛГОВА
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В Италии 15 человек пострадали в результате ДТП с автобусомВ Италии 15 человек пострадали в результате ДТП с автобусомФото: REUTERS
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Утром в четверг, 28 декабря, на юге Италии произошло дорожное происшествие с туристическим автобусом. В результате аварии пострадали 15 пассажиров.

Автобус направлялся в сицилийский город Катания из "материковой" части страны. На борту транспортного средства находились 45 человек. В районе населенного Вилла-Сан-Джованни на подъезде к Мессинскому проливу автобус опрокинулся на левый бок.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление провинции Реджо-ди-Калабрия, ДТП произошло по не выясненной пока причине.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, вынуждены были перекрыть участок дороги на 40 минут, чтобы поставить автобус на колеса и оказать необходимую помощь пострадавшим пассажиров.

Все получившие травмы были направлены в местные больницы на автомобилях скорой помощи. Отмечается, что две женщины находятся в тяжелом состоянии, но их жизям ничего не угрожает.

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