Устроивший стрельбу бывший директор фабрики «Меньшивик» доставлен в суд

28 Дек. 18:36 2017-12-28T18:36:47+03:00

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Устроивший стрельбу бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов доставлен в Пресненский суд Москвы для избрания меры пресечения. Ранее против него было выдвинуто обвинение в убийстве.

«Обвиняемый в убийстве Аверьянов доставлен в Пресненский суд для избрания в отношении него меры пресечения», - цитирует ТАСС сообщение суда.

Напомни, рано утром 27 декабря бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» вступил в перепалку с нынешним руководством предприятия, на которое пришли судебные приставы. В ходе конфликта Аверьянов выстрелил несколько раз из ружья, смертельно ранив охранника.

После этого он сумел покинуть территорию фабрики, и был задержан полицией утром в четверг на складе бывшей типографии газеты «Правда». Следствие обвиняет его в убийстве, сам Аверьянов заявил, что применил оружие в целях самообороны.