Устроивший стрельбу бывший директор фабрики «Меньшивик» доставлен в суд
Устроивший стрельбу бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов доставлен в Пресненский суд Москвы для избрания меры пресечения. Ранее против него было выдвинуто обвинение в убийстве.
«Обвиняемый в убийстве Аверьянов доставлен в Пресненский суд для избрания в отношении него меры пресечения», - цитирует ТАСС сообщение суда.
Напомни, рано утром 27 декабря бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» вступил в перепалку с нынешним руководством предприятия, на которое пришли судебные приставы. В ходе конфликта Аверьянов выстрелил несколько раз из ружья, смертельно ранив охранника.
После этого он сумел покинуть территорию фабрики, и был задержан полицией утром в четверг на складе бывшей типографии газеты «Правда». Следствие обвиняет его в убийстве, сам Аверьянов заявил, что применил оружие в целях самообороны.