2017-12-28T19:08:29+03:00
Наука

СМИ: Специалисты восстановили связь с ангольским спутником, запущенным с Байконура

По информации источников, аппарат начал передавать телеметрические данные
Денис СУХОВ
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Фото: РКК «Энергия»/РОСКОСМОСФото: РКК «Энергия»/РОСКОСМОС
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Специалисты РКК «Энергия» смогли установить связь с первым ангольским спутником Angosat-1, который был выведен на орбиту с космодрома «Байконур». Об этом сообщают источники в ракетно-космической отрасли.

«Специалисты РКК «Энергия» установили связь со спутником, с него получена телеметрия», - цитирует слова источника «Интерфакс».

Ранее разработанный РКК «Энергия» Angosat-1 был успешно выведен на геостационарную орбиту и вышел на связь после отделения от разгонного блока. Однако 27 декабря телеметрические данные с аппарата перестали поступать.

Причиной инцидента могло стать короткое замыкание в шине, отвечающей за подачу питания. Эксперты отмечают, что в целом кратковременная потеря связи со спутником и ее последующее восстановление — довольно распространенная ситуация.

Angosat-1 должен стать первым ангольским спутником связи. Аппарат был построен на основе инновационной служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства.

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