Бывшую страницу Рамзана Кадырова в Facebook оккупировал сервис по поиску авиабилетов
Бывшая страница главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в социальной сети Facebook оказалась занята онлайн-сервисом по поиску авиабилетов United Airline Network.
Теперь по адресу facebook.com/rkadyrov95 пользователям предлагают «самые дешевые» билеты из Грозного в Москву или Берлин. Сама страница называется «Ваше путешествие — наша забота».
В компании «Креол Тревел», которая управляет сервисом UAN, подтвердили, что 24 декабря действительно поспешили зарегистрировать в соцсети аккаунт с таким адресом.
«В любой момент по требованию администрации президента республики мы готовы передать аккаунт», - цитирует РИА Новости гендиректора «Креол Тревел» Ирину Гомзякову.
Она подчеркнула, что компания не публикует от имени политика какой-либо «незаконной или компрометирующей» информации.
Напомним, 23 декабря страницы Кадырова в Facebook и принадлежащем ей Instagram были удалены. В американской компании блокировку объяснили тем, что глава Чеченской республики фигурирует в санкционных списках США.