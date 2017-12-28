2017-12-28T19:21:28+03:00
Общество

Бывшую страницу Рамзана Кадырова в Facebook оккупировал сервис по поиску авиабилетов

В компании United Airline Network уже выразили готовность вернуть аккаунт главе Чеченской республике по первому требованию
Денис СУХОВ
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Глава Чечни Рамзан КадыровГлава Чечни Рамзан КадыровФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Бывшая страница главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в социальной сети Facebook оказалась занята онлайн-сервисом по поиску авиабилетов United Airline Network.

Теперь по адресу facebook.com/rkadyrov95 пользователям предлагают «самые дешевые» билеты из Грозного в Москву или Берлин. Сама страница называется «Ваше путешествие — наша забота».

В компании «Креол Тревел», которая управляет сервисом UAN, подтвердили, что 24 декабря действительно поспешили зарегистрировать в соцсети аккаунт с таким адресом.

«В любой момент по требованию администрации президента республики мы готовы передать аккаунт», - цитирует РИА Новости гендиректора «Креол Тревел» Ирину Гомзякову.

Она подчеркнула, что компания не публикует от имени политика какой-либо «незаконной или компрометирующей» информации.

Напомним, 23 декабря страницы Кадырова в Facebook и принадлежащем ей Instagram были удалены. В американской компании блокировку объяснили тем, что глава Чеченской республики фигурирует в санкционных списках США.

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