МИД РФ: Слова Эрдогана, назвавшего Асада террористом, не имеют под собой оснований

28 Дек. 19:45 2017-12-28T19:46:00+03:00

Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Россия продолжает работу с турецкими и иранскими коллегами для устранения противоречий по Сирии

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Заявления президента Турции Реджепа Эрдогана, обвинившего сирийского лидера Башара Асада в терроризме, не имеют под собой правовых оснований. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Можно сколько угодно будировать тему ошибок сирийского режима, но такие оценки не имеют под собой никакой правовой базы. О моральной составляющей я говорить не буду. С точки зрения права подобные заявления безосновательны», - подчеркнула Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать слова турецкого президента.

Дипломат также добавила, что Москва продолжит активную работу по сближению российских и турецких позиций по сирийскому урегулированию, для чего предусмотрены соответствующие форматы взаимодействия.

«Мы очень тесно сейчас работаем с турецкими и иранскими коллегами, снимаем вопросы и разногласия. Что-то удается, но многое еще предстоит сделать путем переговоров, консультаций, встреч и обмена информацией», - отметила Захарова.