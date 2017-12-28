МИД РФ: Слова Эрдогана, назвавшего Асада террористом, не имеют под собой оснований
Заявления президента Турции Реджепа Эрдогана, обвинившего сирийского лидера Башара Асада в терроризме, не имеют под собой правовых оснований. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Можно сколько угодно будировать тему ошибок сирийского режима, но такие оценки не имеют под собой никакой правовой базы. О моральной составляющей я говорить не буду. С точки зрения права подобные заявления безосновательны», - подчеркнула Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать слова турецкого президента.
Дипломат также добавила, что Москва продолжит активную работу по сближению российских и турецких позиций по сирийскому урегулированию, для чего предусмотрены соответствующие форматы взаимодействия.
«Мы очень тесно сейчас работаем с турецкими и иранскими коллегами, снимаем вопросы и разногласия. Что-то удается, но многое еще предстоит сделать путем переговоров, консультаций, встреч и обмена информацией», - отметила Захарова.