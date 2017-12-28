АФК «Система» перевела «Башнефти» первый транш в рамках мирового соглашения

28 Дек. 20:39 2017-12-28T20:40:32+03:00

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АФК «Система» перевела «Башнефти» первый транш в размере 20 млрд рублей в рамках мирового соглашения, достигнутого на прошлой неделе.

Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель «Системы» Сергей Копытов.

По условиям мирового соглашения с «Роснефтью», «Башнефтью» и Республикой Башкирия «Система» должна перевести еще по 40 млрд рублей в марте и феврале 2018 года. Данные средства компания будет привлекать с помощью «Сбербанка» и Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее «Система» получила доступ к своим дивидендам от акций МТС, Группы компаний «Медси» и Башкирской электросетевой компании. Приставы сняли обеспечительный арест с активов, как только мировое соглашение утвердили в суде.

Всего до конца марта АФК «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд рублей в качестве возмещения причиненных убытков.