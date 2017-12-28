СМИ: Семь египетских военнослужащих были убиты боевиками на севере Синая
Семь военнослужащих вооруженных сил Египта были убиты в результате нападения боевиков на севере Синайского полуострова.
Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники, нападение террористов произошло к востоку от населенного пункта Бир-эль-Абд. Один их погибших военнослужащих — армейский офицер.
О каких-либо потерях со стороны боевиков не сообщается. Официальных комментариев по данному инциденту от армейских представителей пока не поступали.
Напомним, 24 ноября в мечети на востоке от города Эль-Аришь на севере Синая произошел кровавый теракт. Во время пятничной молитвы в храме прогремело несколько взрывов, после чего боевики открыли огонь по выбегавшим в панике людям. В результате число жертв превысило 300 человек. Позже египетские власти заявили, что военные ликвидировали 30 террористов, причастных к этому нападению.