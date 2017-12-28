2017-12-28T21:10:14+03:00
В мире

СМИ: Семь египетских военнослужащих были убиты боевиками на севере Синая

Нападение произошло восточнее населенного пункта Бир-эль-Абд, среди погибших — армейский офицер
Денис СУХОВ
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СМИ: Семь египетских военнослужащих были убиты боевиками на севере СинаяСМИ: Семь египетских военнослужащих были убиты боевиками на севере СинаяФото: REUTERS
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Семь военнослужащих вооруженных сил Египта были убиты в результате нападения боевиков на севере Синайского полуострова.

Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники, нападение террористов произошло к востоку от населенного пункта Бир-эль-Абд. Один их погибших военнослужащих — армейский офицер.

О каких-либо потерях со стороны боевиков не сообщается. Официальных комментариев по данному инциденту от армейских представителей пока не поступали.

Напомним, 24 ноября в мечети на востоке от города Эль-Аришь на севере Синая произошел кровавый теракт. Во время пятничной молитвы в храме прогремело несколько взрывов, после чего боевики открыли огонь по выбегавшим в панике людям. В результате число жертв превысило 300 человек. Позже египетские власти заявили, что военные ликвидировали 30 террористов, причастных к этому нападению.

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