Пресненский суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшевик» на два месяца

28 Дек. 21:25 2017-12-28T21:25:54+03:00

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Пресненский суд Москвы поместил под арест экс-директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, против которого выдвинуто обвинение в убийстве.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 февраля 2018 года», - цитирует судью РИА Новости.

Напомни, рано утром 27 декабря бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» вступил в перепалку с нынешним руководством предприятия, на которое пришли судебные приставы. В ходе конфликта Аверьянов выстрелил несколько раз из карабина, смертельно ранив охранника.

После этого он сумел покинуть территорию фабрики, оставив ружье на месте преступления. Полиция задержала Аверьянова в четверг утром на складе бывшей типографии газеты «Правда». Следствие обвиняет его в убийстве, сам экс-директор фабрики утверждает, что применил оружие в целях самообороны.