Похороны Владимира Шаинского: Прах композитора захоронят на Троекуровском кладбище в Москве

28 Дек. 21:45 2017-12-28T21:45:56+03:00

Прах Владимира Шаинского захоронят на Троекуровском кладбище в Москве Фото: ТАСС

Похороны Владимира Шаинского состоятся после 12 января 2018 года

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Правах композитора Владимира Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Прах Владимира Шаинского будет захоронен на Троекуровском кладбище, но после 12 января 2018 года», - цитирует Немерюка ТАСС.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отдал распоряжение всячески содействовать в похоронах композитора.

«Великий композитор достоин особых почестей во время проводов в последний путь», - написал градоначальник на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Ранее супруга покойного композитора Светлана Шаинская сообщила, что Владимира Шаинского могут похоронить в американском городе Сан-Диего, где он жил в последние годы. При этом вдова отмечала, что готова рассматривать предложения от российской стороны.

Напомним, Шаинский ушел из жизни в возрасте 92 лет в одной из больниц Сан-Диего после тяжелой болезни. Композитор известен в первую очередь как автор множества детских песен.