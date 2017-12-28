2017-12-28T21:45:56+03:00
В мире

Похороны Владимира Шаинского: Прах композитора захоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны Владимира Шаинского состоятся после 12 января 2018 года
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Прах Владимира Шаинского захоронят на Троекуровском кладбище в МосквеПрах Владимира Шаинского захоронят на Троекуровском кладбище в МосквеФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Правах композитора Владимира Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Прах Владимира Шаинского будет захоронен на Троекуровском кладбище, но после 12 января 2018 года», - цитирует Немерюка ТАСС.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отдал распоряжение всячески содействовать в похоронах композитора.

«Великий композитор достоин особых почестей во время проводов в последний путь», - написал градоначальник на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Ранее супруга покойного композитора Светлана Шаинская сообщила, что Владимира Шаинского могут похоронить в американском городе Сан-Диего, где он жил в последние годы. При этом вдова отмечала, что готова рассматривать предложения от российской стороны.

Напомним, Шаинский ушел из жизни в возрасте 92 лет в одной из больниц Сан-Диего после тяжелой болезни. Композитор известен в первую очередь как автор множества детских песен.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
США готовы обсуждать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
МЧС предупреждает москвичей о тумане и гололеде
Боевики вывели из строя ТЭЦ в сирийской провинции Хама
В Сиэтле пикап выехал на тротуар и врезался в здание
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка
Суд Турции арестовал организатора выставки, на которой убили Андрея Карлова
США не считают размещение своих комплексов ПРО в Японии нарушением ДРСМД
Клинцевич: Атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» невозможна без участия США
У полицейского участка на юге Турции прогремел мощный взрыв
В Госдуме ответили на слова Порошенко о готовности приобретать российский газ только по низкой цене
Президент Италии распустил обе палаты парламента
Российские биатлонисты выиграли "Рождественскую гонку" в Германии
Пресненский суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшевик» на два месяца
СМИ: Семь египетских военнослужащих были убиты боевиками на севере Синая
АФК «Система» перевела «Башнефти» первый транш в рамках мирового соглашения
Пойманы с поличным: Трамп разочарован тем, что Китай допускает поставки нефти в КНДР
МИД РФ: Слова Эрдогана, назвавшего Асада террористом, не имеют под собой оснований
Бывшую страницу Рамзана Кадырова в Facebook оккупировал сервис по поиску авиабилетов
СМИ: Специалисты восстановили связь с ангольским спутником, запущенным с Байконура
Устроивший стрельбу бывший директор фабрики «Меньшивик» доставлен в суд