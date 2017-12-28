Похороны Владимира Шаинского: Прах композитора захоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Правах композитора Владимира Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Прах Владимира Шаинского будет захоронен на Троекуровском кладбище, но после 12 января 2018 года», - цитирует Немерюка ТАСС.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отдал распоряжение всячески содействовать в похоронах композитора.
«Великий композитор достоин особых почестей во время проводов в последний путь», - написал градоначальник на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Ранее супруга покойного композитора Светлана Шаинская сообщила, что Владимира Шаинского могут похоронить в американском городе Сан-Диего, где он жил в последние годы. При этом вдова отмечала, что готова рассматривать предложения от российской стороны.
Напомним, Шаинский ушел из жизни в возрасте 92 лет в одной из больниц Сан-Диего после тяжелой болезни. Композитор известен в первую очередь как автор множества детских песен.