2017-12-28T21:52:06+03:00
Спорт

Российские биатлонисты выиграли "Рождественскую гонку" в Германии

Екатерина Юрлова и Алексей Волков пришли первыми к финишу с большим отрывом
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments4
Россияне одержали победу в "Рождественской гонке".Россияне одержали победу в "Рождественской гонке".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В немецком городе Гельзенкирхен в четверг, 28 декабря, прошла традиционная "Рождественская гонка". Победу в масс-старте и гонке преследования одержали с большим преимуществом российские биатлонисты Алексей Волков и Екатерина Юрлова.

Они были первыми в обоих видах программы - гонке с общего старта и гонке преследования. В преследовании они завершили соревнования с 40-секундным отрывом от второй позиции. Второе место - у команды Чехии, за которую бежали Ева Пушкарчикова и Ондржей Моравец. Третья позиция - за австрийцами Лизой Терезой Хаузер и Юлианом Эберхардом.

"Рождественская гонка" проводится в немецком Гельзенкирхене с 2002 года на футбольном стадионе клуба "Шальке".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
США готовы обсуждать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
МЧС предупреждает москвичей о тумане и гололеде
Боевики вывели из строя ТЭЦ в сирийской провинции Хама
В Сиэтле пикап выехал на тротуар и врезался в здание
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка
Суд Турции арестовал организатора выставки, на которой убили Андрея Карлова
США не считают размещение своих комплексов ПРО в Японии нарушением ДРСМД
Клинцевич: Атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» невозможна без участия США
У полицейского участка на юге Турции прогремел мощный взрыв
В Госдуме ответили на слова Порошенко о готовности приобретать российский газ только по низкой цене
Президент Италии распустил обе палаты парламента
Похороны Владимира Шаинского: Прах композитора захоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Пресненский суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшевик» на два месяца
СМИ: Семь египетских военнослужащих были убиты боевиками на севере Синая
АФК «Система» перевела «Башнефти» первый транш в рамках мирового соглашения
Пойманы с поличным: Трамп разочарован тем, что Китай допускает поставки нефти в КНДР
МИД РФ: Слова Эрдогана, назвавшего Асада террористом, не имеют под собой оснований
Бывшую страницу Рамзана Кадырова в Facebook оккупировал сервис по поиску авиабилетов
СМИ: Специалисты восстановили связь с ангольским спутником, запущенным с Байконура
Устроивший стрельбу бывший директор фабрики «Меньшивик» доставлен в суд