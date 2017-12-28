Российские биатлонисты выиграли "Рождественскую гонку" в Германии
Екатерина Юрлова и Алексей Волков пришли первыми к финишу с большим отрывом
Россияне одержали победу в "Рождественской гонке".Фото: REUTERS
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В немецком городе Гельзенкирхен в четверг, 28 декабря, прошла традиционная "Рождественская гонка". Победу в масс-старте и гонке преследования одержали с большим преимуществом российские биатлонисты Алексей Волков и Екатерина Юрлова.
Они были первыми в обоих видах программы - гонке с общего старта и гонке преследования. В преследовании они завершили соревнования с 40-секундным отрывом от второй позиции. Второе место - у команды Чехии, за которую бежали Ева Пушкарчикова и Ондржей Моравец. Третья позиция - за австрийцами Лизой Терезой Хаузер и Юлианом Эберхардом.
"Рождественская гонка" проводится в немецком Гельзенкирхене с 2002 года на футбольном стадионе клуба "Шальке".