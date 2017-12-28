2017-12-28T22:11:18+03:00
В мире

Президент Италии распустил обе палаты парламента

Решение было принято в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа, очередные выборы состоятся 4 марта следующего года
Денис СУХОВ
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Президент Италии распустил обе палаты парламентаПрезидент Италии распустил обе палаты парламентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске обеих палат парламента республики. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Нынешний роспуск является техническим и связан с окончанием срока полномочий законодательного органа. Перед тем как подписать указ, президент в соответствии с требованием закона принял у себя премьер-министра страны Паоло Джентилони и спикеров обеих палат парламента.

Согласно решение итальянского совета министров, следующие выборы в парламент состоятся 4 марта следующего года. Паоло Джентилони заявил, что будет до тех пор оставаться на своем посту, чтобы контролировать ситуацию в стране.

Парламент Италии состоит из двух палат: депутатов и сенаторов. В первой заседают 630 человек, во второй — 315.

Большинство мест в нижней палате получает коалиция, победившая на национальных выборах. Сенаторов избирают на региональном уровне. Срок полномочий парламента — пять лет.

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