Президент Италии распустил обе палаты парламента

28 Дек. 22:06 2017-12-28T22:11:18+03:00

Решение было принято в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа, очередные выборы состоятся 4 марта следующего года

Изменить размер текста: A A

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске обеих палат парламента республики. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Нынешний роспуск является техническим и связан с окончанием срока полномочий законодательного органа. Перед тем как подписать указ, президент в соответствии с требованием закона принял у себя премьер-министра страны Паоло Джентилони и спикеров обеих палат парламента.

Согласно решение итальянского совета министров, следующие выборы в парламент состоятся 4 марта следующего года. Паоло Джентилони заявил, что будет до тех пор оставаться на своем посту, чтобы контролировать ситуацию в стране.

Парламент Италии состоит из двух палат: депутатов и сенаторов. В первой заседают 630 человек, во второй — 315.

Большинство мест в нижней палате получает коалиция, победившая на национальных выборах. Сенаторов избирают на региональном уровне. Срок полномочий парламента — пять лет.