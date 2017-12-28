В Госдуме ответили на слова Порошенко о готовности приобретать российский газ только по низкой цене

28 Дек. 22:30 2017-12-28T23:23:13+03:00

В Госдуме ответили на слова Порошенко о готовности приобретать российский газ только по дешевой цене Фото: REUTERS

В комитете по энергетике напомнили, что Украина уже потеряла десятки миллионов долларов, покупая топливо в обход РФ

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Председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев будет покупать российский газ, только если его цена будет низкой.

«Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190—195, то они покупали тот, который стоит больше $200», - сказал Завальный, подчеркнув, что Киев уже потерял на этом десятки миллионов долларов.

Кроме того, Стокгольмский арбитраж обязал Украину приобретать не менее пяти миллиардов кубометров «голубого топлива» ежегодно. В свою очередь Россия должна продавать Киеву газ по цене, формула которой привязана к европейскому хабу.

«Но он всё равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе», - добавил Завальный в интервью телеканалу RT.