2017-12-28T22:56:54+03:00
В мире

У полицейского участка на юге Турции прогремел мощный взрыв

По данным местных СМИ, никто не пострадал
Денис СУХОВ
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У полицейского участка на юге Турции прогремел мощный взрывУ полицейского участка на юге Турции прогремел мощный взрывФото: REUTERS
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У полицейского участка в городе Адана на юге Турции в четверг вечером прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации газеты Yeni Safak, в результате взрыва никто не пострадал. В настоящее время на местре происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

О типе взрывного устройства на данный момент ничего неизвестно.

Ранее во время спецоперации в городе Адана турецкие правоохранители задержали 12 боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Экстремисты готовили серию терактов на территории республики в период празднования Нового года.

Отметим, что в последние полгода по Турции прокатилась волна массовых арестов предполагаемых сторонников террористов. Десятки задержаний производились в центральной провинции Эскишехир, Стамбуле и Анкаре.

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