У полицейского участка на юге Турции прогремел мощный взрыв
У полицейского участка в городе Адана на юге Турции в четверг вечером прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации газеты Yeni Safak, в результате взрыва никто не пострадал. В настоящее время на местре происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
О типе взрывного устройства на данный момент ничего неизвестно.
Ранее во время спецоперации в городе Адана турецкие правоохранители задержали 12 боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Экстремисты готовили серию терактов на территории республики в период празднования Нового года.
Отметим, что в последние полгода по Турции прокатилась волна массовых арестов предполагаемых сторонников террористов. Десятки задержаний производились в центральной провинции Эскишехир, Стамбуле и Анкаре.