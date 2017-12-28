Клинцевич: Атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» невозможна без участия США
Ракетная атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» невозможна без участия или «благожелательного нейтралитета» США. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Сенатор уверен, что на подконтрольных сирийскому правительству территориях боевики отсутствуют в принципе. В свою очередь, отметил сенатор, возглавляемая США международная коалиция также заявила о победе над террористами.
«Боевиков не должно быть в Сирии как сколько-нибудь реальной силы, но они, судя по их действиям, есть. Просто США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду», - считает Клинцевич.
Парламентарий добавил, что атака вряд ли осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз, что «было бы чересчур стремно». Однако весьма вероятно, что речь идет о террористах, подготовленных и вооруженных США на территории Сирии.