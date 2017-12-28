Клинцевич: Атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» невозможна без участия США

28 Дек. 23:19 2017-12-28T23:19:12+03:00

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Ракетная атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» невозможна без участия или «благожелательного нейтралитета» США. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор уверен, что на подконтрольных сирийскому правительству территориях боевики отсутствуют в принципе. В свою очередь, отметил сенатор, возглавляемая США международная коалиция также заявила о победе над террористами.

«Боевиков не должно быть в Сирии как сколько-нибудь реальной силы, но они, судя по их действиям, есть. Просто США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду», - считает Клинцевич.

Парламентарий добавил, что атака вряд ли осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз, что «было бы чересчур стремно». Однако весьма вероятно, что речь идет о террористах, подготовленных и вооруженных США на территории Сирии.