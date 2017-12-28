Суд Турции арестовал организатора выставки, на которой убили Андрея Карлова
Организатор фотовыставки, на открытии которой был убит посол России в Анкаре Андрей Карлов, заключен под арест. Такое решение вынес суд в Турции.
Задержанного зовут Мустафа Тимур Озкан. Его арестом занимались сотрудники отдела по борьбе с терроризмом при Управлении безопасности Анкары. Следователи по делу Карлова его допросили, а затем доставили в суд, где ему предъявили обвинения в "соучастии в умышленном убийстве" и избрали меру пресечения на время расследования, передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2016 года Карлов участвовал в открытии фотовыставки в Анкаре. Неожиданно один из охранников выстрелил ему в спину. Российский дипломат скончался на месте. Террорист ранил еще нескольких человек. Его удалось ликвидировать почти через полчаса, после убийства посла РФ.
Посмертно Карлову присвоили звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике". Именем Карлова назвали улицу в столице Турции Анкаре.
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