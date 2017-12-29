Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка

СЕГОДНЯ 00:05 2017-12-29T00:13:21+03:00

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Российские семьи будут получать ежемесячное пособие после рождения первого ребенка. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

"Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка <...> имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет портале правовой информации.

Выплаты будут делаться с 2018 года на детей с российским гражданством семьям, доход которых на каждого члена не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Подать заявление на получение ежемесячного пособия на первого и второго ребенка семьи могут пока ребенку не исполнится полтора года. Выплаты будут производиться только на одного из родителей, либо на опекуна.

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