В Сиэтле пикап выехал на тротуар и врезался в здание
В американском городе Сиэтле, штат Вашингтон, пикап врезался в здание. Об этом сообщила пожарная служба города.
ЧП произошло у магазина Gap. Машина выехала на тротуар, сбивая прохожих, а потом впечаталась в стену. Пожарная служба сообщила о четырех пострадавших, которых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Позже полицейское управление города сообщило, что травмы получили шесть человек, включая водителя автомобиля.
"Нет никаких признаков того, что это столкновение, связано с терроризмом. Детективы продолжают расследование аварии", - говорится в официальном Тwitter-аккаунте полиции Сиэтла.
Твит департамента полиции СиэтлаФото: СОЦСЕТИ
Отмечается, что из-за инцидента движение на перекрёстке Пятой авеню и Пайн-стрит рядом с магазином приостановлено. Правоохранители принесли свои извинения в связи с неудобствами и попросили автомобилистов выбирать объездные пути для движения по городу.