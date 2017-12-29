2017-12-29T00:47:26+03:00
Происшествия

В Сиэтле пикап выехал на тротуар и врезался в здание

Полиция исключает возможность теракта
Юлия ДИВЕЕВА
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ЧП у магазина Gap в СиэтлеЧП у магазина Gap в СиэтлеФото: СОЦСЕТИ
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В американском городе Сиэтле, штат Вашингтон, пикап врезался в здание. Об этом сообщила пожарная служба города.

ЧП произошло у магазина Gap. Машина выехала на тротуар, сбивая прохожих, а потом впечаталась в стену. Пожарная служба сообщила о четырех пострадавших, которых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Позже полицейское управление города сообщило, что травмы получили шесть человек, включая водителя автомобиля.

"Нет никаких признаков того, что это столкновение, связано с терроризмом. Детективы продолжают расследование аварии", - говорится в официальном Тwitter-аккаунте полиции Сиэтла.

Твит департамента полиции Сиэтла Фото: СОЦСЕТИ

Твит департамента полиции СиэтлаФото: СОЦСЕТИ

Отмечается, что из-за инцидента движение на перекрёстке Пятой авеню и Пайн-стрит рядом с магазином приостановлено. Правоохранители принесли свои извинения в связи с неудобствами и попросили автомобилистов выбирать объездные пути для движения по городу.

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