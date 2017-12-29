Боевики вывели из строя ТЭЦ в сирийской провинции Хама

СЕГОДНЯ 01:12 2017-12-29T01:13:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Пять провинций на севере и северо-западе Сирии остались без света из-за террористов. Бандиты вывели в четверг из строя теплоэлектростанцию, расположенную в населенном пункте Зара провинции Хама.

Сообщается, что боевики нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации и обстреляли ТЭЦ. В результате повреждений предприятие прекратило работу.

Как передает агентство SANA, в министерстве энергетики и водных ресурсов Сирии заверили, что ремонтные бригады приступили к восстановлению объекта.

Подача электроэнергии в прибрежные районы, включая прибрежные Тартус и Латакию, временно прекращена.

Кроме того, в четверг террористы из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли жилые кварталы города Дераа, расположенного в 110 километрах от Дамаска. В результате ранения получили мирные жители, нанесен материальный ущерб зданиям и инфраструтуре. Отмечается, что Дераа включен в зону деэскалации на юге Сирии.