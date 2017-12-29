2017-12-29T01:13:06+03:00
Политика

Боевики вывели из строя ТЭЦ в сирийской провинции Хама

Террористы нарушили режим тишины в зонах деэскалации
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
В Сирии боевики нарушили режим прекращения огня в зонах деэскалацииВ Сирии боевики нарушили режим прекращения огня в зонах деэскалацииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пять провинций на севере и северо-западе Сирии остались без света из-за террористов. Бандиты вывели в четверг из строя теплоэлектростанцию, расположенную в населенном пункте Зара провинции Хама.

Сообщается, что боевики нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации и обстреляли ТЭЦ. В результате повреждений предприятие прекратило работу.

Как передает агентство SANA, в министерстве энергетики и водных ресурсов Сирии заверили, что ремонтные бригады приступили к восстановлению объекта.

Подача электроэнергии в прибрежные районы, включая прибрежные Тартус и Латакию, временно прекращена.

Кроме того, в четверг террористы из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли жилые кварталы города Дераа, расположенного в 110 километрах от Дамаска. В результате ранения получили мирные жители, нанесен материальный ущерб зданиям и инфраструтуре. Отмечается, что Дераа включен в зону деэскалации на юге Сирии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Есть чем гордиться: В сети опубликовали ролик о достижениях России в 2017 году
ДТП с автобусом у метро «Сходненская» в Москве: комментарий «Группы ГАЗ»
Суд заочно приговорил к девяти годам основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера
Песков назвал главным разочарованием года российско-американские отношения
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
В «Роскосмосе» подтвердили восстановление связи с ангольским спутником
МИД РФ: Россия будет убеждать США и КНДР в необходимости диалога
Жительница Калифорнии родила ребенка в продуктовом магазине
Задержан предполагаемый виновник ДТП с автобусом в Москве
Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров
Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит»
Российская армия вышла на рекордные темпы перевооружения
На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку общественного транспорта
Путин подписал закон, продлевающий программу материнского капитала
"Арсенал" победил "Кристал Пэлас" 3:2 в чемпионате Англии по футболу
Восстановлена связь со спутником "Ангосат"