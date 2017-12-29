2017-12-29T10:57:54+03:00
Москва

МЧС предупреждает москвичей о тумане и гололеде

В ближайшее время в столице и области будут неблагоприятные условия для автомобилистов
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Москве утром возможен туман и гололедВ Москве утром возможен туман и гололедФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В ближайшее время в Москве и Подмосковье ожидается туман и гололед. Об этом сообщает Главное Управление МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололед, в отдельных районах туман», - говорится на сайте ведомства.

Ухудшение погоды может привести к ухудшению видимости, что затруднит движение транспорта, создаст на дорогах заторы и аварийные ситуации. Все это может стать причиной увеличения ДТП.

«Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений», - просят спасатели.

Пешеходам, которые будут идти в тумане по краю проезжей части, необходимо обозначить себя светоотражающими элементами, чтобы водители могли их заметить при плохой видимости, передает сетевое издание m24.ru.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Есть чем гордиться: В сети опубликовали ролик о достижениях России в 2017 году
ДТП с автобусом у метро «Сходненская» в Москве: комментарий «Группы ГАЗ»
Суд заочно приговорил к девяти годам основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера
Песков назвал главным разочарованием года российско-американские отношения
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
В «Роскосмосе» подтвердили восстановление связи с ангольским спутником
МИД РФ: Россия будет убеждать США и КНДР в необходимости диалога
Жительница Калифорнии родила ребенка в продуктовом магазине
Задержан предполагаемый виновник ДТП с автобусом в Москве
Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров
Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит»
Российская армия вышла на рекордные темпы перевооружения
На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку общественного транспорта
Путин подписал закон, продлевающий программу материнского капитала
"Арсенал" победил "Кристал Пэлас" 3:2 в чемпионате Англии по футболу
Восстановлена связь со спутником "Ангосат"