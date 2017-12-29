МЧС предупреждает москвичей о тумане и гололеде

СЕГОДНЯ 01:36 2017-12-29T10:57:54+03:00

В ближайшее время в столице и области будут неблагоприятные условия для автомобилистов

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В ближайшее время в Москве и Подмосковье ожидается туман и гололед. Об этом сообщает Главное Управление МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололед, в отдельных районах туман», - говорится на сайте ведомства.

Ухудшение погоды может привести к ухудшению видимости, что затруднит движение транспорта, создаст на дорогах заторы и аварийные ситуации. Все это может стать причиной увеличения ДТП.

«Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений», - просят спасатели.

Пешеходам, которые будут идти в тумане по краю проезжей части, необходимо обозначить себя светоотражающими элементами, чтобы водители могли их заметить при плохой видимости, передает сетевое издание m24.ru.