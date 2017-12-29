2017-12-29T02:15:02+03:00
Политика

США готовы обсуждать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу

Госдеп отметил обратимый характер введенных ограничений против РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Госдепартамент США заверил, что готов к диалогу с РФГосдепартамент США заверил, что готов к диалогу с РФФото: REUTERS
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Соединенные Штаты открыты для поиска решений совместно с Россией для устранения проблем в имплементации Договора по открытому небу. Об этом заявили в Госдепартаменте США в четверг после того, как Москва ввела ограничения в отношении Вашингтона по принципу взаимности.

"Соединенные Штаты уважают и будут уважать свои обязательства в рамках Договора по открытому небу, а также сохраняют готовность решать вопросы, относящиеся к его имплементации. Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами по высказанной нами обеспокоенности", - сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что введенные США в ответ, ограничения будут носить обратимый характер, "если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу", передает ТАСС.

Ограничения США в отношении России по договору вступают в силу с 1 января. В Вашингтоне не уточнили, какие именно меры грозят РФ.

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