2017-12-29T02:58:40+03:00
Звезды

Составлен список самых недооцененных фильмов 2017 года

Меньше всего зрителей посмотрели картину с Николь Кидман и Колином Фарреллом
Юлия ДИВЕЕВА
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Кадр из фильма «Затерянный город Z»Кадр из фильма «Затерянный город Z»
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Фильмы, получившие хорошие отзывы кинокритиков, но не собравшие хорошую кассу – в США составили список самых недооцененных лент уходящего 2017 года. Тринадцать кинокартин, которые зрители обделили своим вниманием.

Самым недооцененным фильмом стала картина Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» c Николь Кидман и Колином Фарреллом. Она собрала в прокате всего $2,3 млн.

Биографическая история «Затерянный город Z» с Чарли Ханнэмом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер заработала $8,5 млн. На третьем месте «Битва полов» - $12,6 млн, пишет журнал Variety.

На четвертом месте картина «Сильнее» в которой сильно похудевший Джейк Джилленхол играет человека, потерявшего обе ноги из-за теракта во время Бостонского марафона. Замыкает пятерку «Ферма «Мадбаунд» с Кэри Миллиган.

Также в список вошли картины «Патти Кейкс», «Пляжные крысы», «120 ударов в минуту», «История призрака», «Персональный покупатель», «Хорошее время», «Их звездный час» и «На пределе».

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