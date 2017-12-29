Президента Португалии экстренно прооперировали в четверг

СЕГОДНЯ 04:15 2017-12-29T04:38:30+03:00

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Экстренную операцию в четверг провели в Лиссабоне президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузу. Об этом сообщает пресс-служба португальского главы государства.

В администрации президента уточнили, что хирургическое вмешательство потребовалось из-за пупочной грыжи, диагностированной у де Суозы.

"Президент Республики был госпитализирован в больницу Карри Кабрал сегодня днем для операции из-за пупочной грыжи. Операция была назначена на начало января, но медики приняли решение провести ее раньше времени из-за обнаруженных осложнений", - дает пресс-служба разъяснения на сайте президента Португалии.

Главе государства пришлось отменить все запланированные поездки, в том числе по регионам, пострадавшим в октябре от сильных лесных пожаров. Тогда от огня погибли 45 человек.