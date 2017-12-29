2017-12-29T05:29:48+03:00
Общество

Судебные приставы приступили к дежурству в аэропортах России

Желающим выехать за границу помогут оперативно погасить долги
Юлия ДИВЕЕВА
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В аэропортах сотрудники ФССП будут ждать должников, вылетающих из страныВ аэропортах сотрудники ФССП будут ждать должников, вылетающих из страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во всех крупных международных аэропортах России в пятницу к дежурству приступили судебные приставы. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

С 29 декабря по девятое января они будут помогать гражданам, собравшимся в зарубежную поездку, оперативно оплачивать долги.

«В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов, ФССП России предоставит гражданам возможность получить необходимую консультацию с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" непосредственно на пунктах пропуска через государственную границу РФ», - сообщили в пресс-службе ФССП.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали гражданам зайти на сервис "Банк данных исполнительных производств" и проверить наличие у них долга. Этот сервис также позволяет распечатать квитанцию для оплаты и оплатить долг непосредственно в банке. Также в праздничные дни будет работать горячая линия в каждом территориальном органе и в центральном аппарате ФССП России.

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