Силуанов рекомендует в 2018 году хранить деньги в рублях

СЕГОДНЯ 05:10 2017-12-29T05:10:25+03:00

Глава Минфина уверен, что серьезных колебаний национальной валюты не будет

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Хранить деньги в России в следующем году лучше всего в рублях. Такой совет дал министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что сбережения следует вкладывать в надежные инструменты, а именно рублевые инструменты «дают наибольшую доходность сегодня».

«Большая часть наших граждан тратит в рублях. У нас очень есть доходные рублевые инструменты, это и депозиты в надежных банках, и облигации федерального займа, которые выпускает Минфин», — сказал Силуанов в эфире «Россия 1».

По его мнению, нет никаких оснований для серьезных колебаний курса национальной валюты в 2018 году. Министр заверил, что на курсе рубля существенно не отразится колебание цен на нефть.

«Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала. Оснований для изменения курсовых соотношений мы сейчас не видим», — добавил глава Минфина.