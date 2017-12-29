2017-12-29T12:47:54+03:00
Экономика

Аэрофлот повышает с 2018 года зарплаты командирам экипажей до 650 тыс. рублей

Компания надеется остановить утечку кадров в Китай
Юлия ДИВЕЕВА
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Пилоты "Аэрофлота" будут получать зарплату в 10 тысяч долларовПилоты "Аэрофлота" будут получать зарплату в 10 тысяч долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С Нового года командиры экипажей авиакомпании «Аэрофлот» будут получать по 650 тысяч в месяц. Такое решение в четверг приняло правление перевозчика.

"У нас со следующего года командир корабля будет получать 650 тыс. рублей, это около $10 тыс., даже больше. Если командир корабля пришел из другой авиакомпании, он еще будет получать подъемные", - пояснил глава авиакомпании Виталий Савельев эфире "Россия 24".

Так авиаперевозчик надеется сделать работу в России более привлекательной для летчиков из-за рубежа. Квалифицированные пилоты уходят в азиатские компании, причем чаще всего в китайские.

"У нас ушло за этот год около 60 командиров, высококлассных командиров, в Китай - они им платят очень большие деньги, я даже не хочу озвучивать, она просто нереальная", - подчеркнул Савельев.

Сейчас средняя зарплата командира воздушного судна в России составляет около $5,1 тысячи. В Китае иностранным летчикам платят $19,5 тысячи, в Европе - $9,3 тысячи, в США - $15 тысяч.

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