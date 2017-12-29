2017-12-29T06:23:50+03:00
Происшествия

Жертвами пожара в Нью-Йорке стали 11 человек

Огонь вспыхнул в многоквартирном доме в Бронксе
Юлия ДИВЕЕВА
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В Бронксе пожар начался в жилой пятиэтажкеВ Бронксе пожар начался в жилой пятиэтажкеФото: REUTERS
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В Нью-Йорке в пожаре в многоквартирном доме погибли одиннадцать человек, в том числе дети. Об этом сообщает пожарная служба города.

Известно, что возгорание произошло около 19:00 по местному времени (03:00 мск). Огонь быстро охватил многоквартирный дом, расположенный неподалеку от нью-йоркского зоопарка в Бронксе. На место были направлены 170 пожарных.

Городские власти сообщают о 15 пострадавших. Свидетели рассказали, что огонь начался со стороны мусорных баков. Возможно, кто-то решил сжечь мусор. Началось сильное задымление и люди поддались панике, пишет газета New York Post.

К месту пожара прибыл мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на официальные источники о 12 погибших в результате пожара. Причина пожара пока неизвестна. По факту начато расследование.

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