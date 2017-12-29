Путин продлил срок выплат накопительной пенсии на полгода

СЕГОДНЯ 06:49 2017-12-29T12:21:54+03:00

В 2018 году выплаты установлены продолжительностью 246 месяцев

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Период выплат накопительной пенсии в 2018 году увеличен на полгода. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый из расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В силу закон вступает с 1 января 2018 года. Ранее ожидаемый период накопительной части пенсии был установлен в 240 месяцев.

С инициативой увеличить сроки выплат накопительной части пенсий выступило Министерство труда России. В ведомстве пояснили, что это необходимо для «постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии».

В начале декабря Госдума во втором чтении одобрила правительственный законопроект о продлении моратория на формирование накопительной части пенсии до 2020 года.