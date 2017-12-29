Трамп: Безуспешные попытки доказать сговор с Россией вредят имиджу США

СЕГОДНЯ 07:13 2017-12-29T07:13:24+03:00

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Затянувшееся безрезультатное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера слухов о возможном сговоре помощников Дональда Трампа с представителями РФ плохо отражается на имидже Соединеных Штатов. Такое мнение высказал президент страны и призвал ускорить разбирательство.

"Это выставляет страну в неприглядном свете. Чем быстрее они разберутся с этим, тем будет лучше для страны", - уверен Трамп.

Глава Белого дома в интервью The New York Times несколько раз указал на то, что Мюллер не выявил никаких доказательств сговора. Трамп также выразил уверенность, что ведущие американские СМИ прекратят свои нападки на него и помогут ему снова победить на выборах в 2020 году.

"Я одержу победу и переизберусь на четыре года еще и потому, что газеты, телевидение, все виды СМИ будут думать, что без меня все их рейтинги вылетят в трубу", - уверен президент.

Напомним, минюст США в мае назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для расследования по вопросу вмешательства РФ в выборы 2016 года.