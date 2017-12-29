Порошенко назвал главные национальные достижения Украины в уходящем году

СЕГОДНЯ 07:43 2017-12-29T07:43:51+03:00

По мнению украинского президента, это введение безвизового режима с ЕС и поддержка со стороны западных стран

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Президент Украины Петр Порошенко назвал главными национальными достижениями в 2017 году введение безвизового режима с Евросоюзом и поддержку со стороны западных стран.

«Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу», - говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Порошенко заявил, что «Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации».

Кроме того, к достижениям Украины в уходящем году он отнес развитие программы децентрализации, реформу суда и строительство (ремонт) 300 километров автодорог.

Напомним, с 11 июня 2017 года между Евросоюзом и Украиной действует безвизовый режим, которым, по данным Госпогранслужбы, воспользовались лишь 4% граждан, отправлявшихся в страны ЕС.