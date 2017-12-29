Генсек ООН ожидает новых позитивных шагов после обмена пленными на Украине

СЕГОДНЯ 07:45 2017-12-29T07:45:13+03:00

Антониу Гутерриш приветствовал обмен пленными и поблагодарил всех, кто сделал это возможным

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Киев и лидеры народных республик Донбасса должны предпринять дальнейшие шаги по укреплению взаимного доверия после обмена пленными. С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В канцелярии главы международной организации отметили, что Гутиериш надеется, что стороны предпримут все меры для поддержания соглашения о прекращении огня , а также продолжат работать над выполнением всех обязательств в рамках минских договоренностей.

Генсек поблагодарил всех, кто вел переговоры и организовывал обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украинскими властями, говорится в распространенном канцелярией заявлении.

Напомним, 27 декабря в буферной зоне между контрольными пунктами «Горловка» и «Майорск» состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса. Киев должен был передать 306 удерживаемых лиц, а ЛНР и ДНР — 74. Однако украинская сторона вернула только 237 человек.

Переговоры об обмене прошли 25 декабря в Даниловском монастыре при посредничестве патриарха Кирилла.