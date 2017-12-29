2017-12-29T07:59:12+03:00
Экономика

Минфин РФ и Банк России представили проект правового регулирования криптовалют

При этом в ЦБ подчеркнули, что не считают криптовалюты расчетным или платежным средством
Екатерина БОЛГОВА
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Минфин и ЦБ договорились о криптотерминахМинфин и ЦБ договорились о криптотерминахФото: REUTERS
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Минфин РФ и Банк России договорились о терминах в отношении криптовалют, разработав проект правового регулирования цифровых финансовых технологий. Как заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, ведомства составили рамочный документ, вводящий основные определения и методы регулирования цифровых активов.

Необходимость правового регулирования криптовалют была продиктована бурным развитием этой отрасли и повышенным интересом общества. В октябре президент РФ Владимир Путин поручил регулятору и и кабмину продумать регулирование криптовалют, майнинга и ICO. Поправки в законодательство должны быть внесены до 1 июля следующего года.

В ходе разработки проекта представители Минфина и Центробанка неоднократно заявляли, что большинство криптовалют имеют спекулятивный характер, что грозит высокими рисками.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не считает и не будет считать криптовалюты расчетным или платежным средством, передает ТАСС.

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