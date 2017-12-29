2017-12-29T08:04:18+03:00
В мире

Трамп пошутил о глобальном потеплении на фоне морозов в Нью-Йорке

Президент США отметил, что на борьбу с потеплением из бюджета тратились триллионы долларов
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Жителям Нью-Йорка в новогоднюю ночь будет не хватать немного глобального потепления. Так пошутил президент США Дональд Трамп в связи с прогнозами синоптиков, пообещавших непривычно низкие градусы в ночь на первое января в мегаполисе.

«На востоке новогодняя ночь может стать самой холодной в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного того старого доброго глобального потепления, для защиты от которого именно наша страна, а не другие страны собиралась заплатить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!» — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

Твит Дональда Трампа Фото: СОЦСЕТИ

Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Накануне мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио посоветовал жителям мегаполиса поменьше бывать на улице и проводить время в отапливаемых помещениях. Синоптики пообещали, что в ближайшее время столбик термометра опустится до -8 градусов, а в новогоднюю ночь синоптики обещают -13 градусов.

Нью-Йорк находится рядом с океаном, и из-за высокой влажности даже небольшой мороз здесь переносится сложнее.

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