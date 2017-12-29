Трамп пошутил о глобальном потеплении на фоне морозов в Нью-Йорке
Жителям Нью-Йорка в новогоднюю ночь будет не хватать немного глобального потепления. Так пошутил президент США Дональд Трамп в связи с прогнозами синоптиков, пообещавших непривычно низкие градусы в ночь на первое января в мегаполисе.
«На востоке новогодняя ночь может стать самой холодной в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного того старого доброго глобального потепления, для защиты от которого именно наша страна, а не другие страны собиралась заплатить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!» — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.
Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ
Накануне мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио посоветовал жителям мегаполиса поменьше бывать на улице и проводить время в отапливаемых помещениях. Синоптики пообещали, что в ближайшее время столбик термометра опустится до -8 градусов, а в новогоднюю ночь синоптики обещают -13 градусов.
Нью-Йорк находится рядом с океаном, и из-за высокой влажности даже небольшой мороз здесь переносится сложнее.
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»