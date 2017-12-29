Из горящего дома в Нью-Йорке спасли 12 человек

СЕГОДНЯ 08:12 2017-12-29T13:07:35+03:00

При этом число погибших составляет по меньшей мере 12 человек

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Из горящего дома в Нью-Йорке спасли по меньшей мере двенадцать человек.

Напомним, инцидент произошел поздно вечером в четверг в квартале Бронкс.

Как сообщил в пятницу мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции с места происшествия, больше десяти человек были спасены представителями экстренных служб.

"По имеющейся на данный момент информации, как минимум 12 человек были спасены и останутся живы. Поиски в здании продолжаются", — сказал Де Блазио.

Он отметил, что число погибших при пожаре составляет как минимум 12 человек. По словам градоначальника, точное число жертв пока не установлено, оно "будет расти, это ужасно", передает сайт телеканала "Звезда".

Возгорание началось в пятиэтажном жилом доме, не оборудованном лифтом. В тушении пожара принимали участие около 170 спасателей. К настоящему моменту пожар удалось локализовать, работы на месте инцидента продолжаются.