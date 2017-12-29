Путин подписал закон, повышающий минимальную зарплату до прожиточного минимума

СЕГОДНЯ 08:27 2017-12-29T08:27:31+03:00

С 1 января 2018 года МРОТ будет установлен в сумме 9 489 рублей в месяц

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Документ ранее был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 рублей в месяц", — говорится в законе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, со следующего года минимальная зарплата в России будет равна 85% от размера прожиточного минимума, с 2019 года МРОТ будет равна уровню прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Информация о размере прожиточного минимума официально публикуется раз в квартал, а также размещается на официальном портале уполномоченного ведомства.

Ранее Путин предложил повысить МРОТ сначала до 85% прожиточного минимума, а затем уравнять их. В настоящее время минимальная зарплата равна 71-72% от указанного показателя.