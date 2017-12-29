Минобороны РФ: план осеннего призыва выполнен в полном объеме

СЕГОДНЯ 08:36 2017-12-29T08:36:52+03:00

По данным ведомства, в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования призваны 134 тысячи человек

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В министерстве обороны России заявили, что план осеннего призыва 2017 года выполнен в полном объеме. Было призвано 134 тысяч человек.

«Указ Президента Российской Федерации выполнен в полном объеме. В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тысяч человек», - заявил первый замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Он отметил, что среди новобранцев - 2,4 тысячи крымчан, призыв которых проводится уже третий год. По словам Бурдинского, около 20% призывников имеют высшее образование.

"Как и ранее, таким призывникам предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту - два. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти отбор в научные роты, где сегодня проходят службу более 700 человек", - добавил генерал, пишет газета «Красная звезда».