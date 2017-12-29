2017-12-29T08:36:52+03:00
Политика

Минобороны РФ: план осеннего призыва выполнен в полном объеме

По данным ведомства, в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования призваны 134 тысячи человек
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В осенний призыв 2017 года пошли служить 134 тысячи человекВ осенний призыв 2017 года пошли служить 134 тысячи человекФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В министерстве обороны России заявили, что план осеннего призыва 2017 года выполнен в полном объеме. Было призвано 134 тысяч человек.

«Указ Президента Российской Федерации выполнен в полном объеме. В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тысяч человек», - заявил первый замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Он отметил, что среди новобранцев - 2,4 тысячи крымчан, призыв которых проводится уже третий год. По словам Бурдинского, около 20% призывников имеют высшее образование.

"Как и ранее, таким призывникам предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту - два. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти отбор в научные роты, где сегодня проходят службу более 700 человек", - добавил генерал, пишет газета «Красная звезда».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Есть чем гордиться: В сети опубликовали ролик о достижениях России в 2017 году
ДТП с автобусом у метро «Сходненская» в Москве: комментарий «Группы ГАЗ»
Суд заочно приговорил к девяти годам основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера
Песков назвал главным разочарованием года российско-американские отношения
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
В «Роскосмосе» подтвердили восстановление связи с ангольским спутником
МИД РФ: Россия будет убеждать США и КНДР в необходимости диалога
Жительница Калифорнии родила ребенка в продуктовом магазине
Задержан предполагаемый виновник ДТП с автобусом в Москве
Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров
Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит»
Российская армия вышла на рекордные темпы перевооружения
На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку общественного транспорта
Путин подписал закон, продлевающий программу материнского капитала
"Арсенал" победил "Кристал Пэлас" 3:2 в чемпионате Англии по футболу
Восстановлена связь со спутником "Ангосат"