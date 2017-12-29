Правительство выделило более 30 миллиардов рублей на лекарства

СЕГОДНЯ 08:57 2017-12-29T08:57:35+03:00

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Правительство выделило 31,6 миллиарда рублей некоторым категориям россиян в различных регионах на покупку лекарств и лечебного питания. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства в пятницу, 29 декабря.

"Утверждено распределение в 2018 году субвенций в объёме 31,651 миллиарда рублей… на финансирование отдельным категориям граждан оказания социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты", — отмечается в документе.

Напомним, 14 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил в ответ на вопрос обозревателя "Комсомольской правды" Александра Гамова, что финансирование здравоохранения необходимо увеличить. По словам главы государства, в следующем году общие расходы на медицину составят 4,1% от ВВП.