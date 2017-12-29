2017-12-29T09:07:26+03:00
Наука

Восстановлена связь со спутником "Ангосат"

По данным РКК "Энергия", все бортовые системы аппарата находятся в норме
Екатерина БОЛГОВА
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Связь со спутником "Ангосат" восстановлена. Фото: "Роскосмос"Связь со спутником "Ангосат" восстановлена. Фото: "Роскосмос"
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В пятницу, 29 декабря, стало известно о восстановлении связи со спутником "Ангосат". Как сообщила РКК "Энергия", все бортовые системы аппарата находятся в норме.

"Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, спутник был запущен во вторник, 26 декабря, ракетой "Зенит-3SLБФ" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур в Казахстане. Аппарат успешно вывели на целевую орбиту в 06:54 мск. Со спутником была налажена связь, которая позже пропала. По данным источника в космической отрасли, от аппарата не поступали сигналы во время раскрытия панелей его солнечных батарей.

Восстановление связи с "Ангосатом" продолжалось больше суток. Устойчивый сигнал получили вечером 27 декабря. По некоторым данным, причиной потери сигнала могли стать неполадки с зарядом аккумуляторов "Ангосата".

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