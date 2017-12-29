Российская армия вышла на рекордные темпы перевооружения

СЕГОДНЯ 10:34 2017-12-29T10:34:14+03:00

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В Министерстве обороны РФ подвели итоги модернизации в уходящем году. В ведомстве рассказали, что, в частности, Воздушно-космические силы России обновлены а 73%.

В 2017 году войска получили 190 новых самолетов и вертолетов. Основной упор в военном ведомстве сделали на закупку ударных комплексов – Су-34, Су-35С и Су-30СМ, которые достойно проявили себя во время воздушной операции в Сирии, передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого в уходящем году был обновлен на 53% российский флот. Так, моряки получили 16 боевых кораблей и подлодок, в том числе оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». Буквально два дня назад Андреевский флаг подняли на ракетном фрегате «Адмирал Макаров». Предполагается, что это судно, а также «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», станут главной ударной силой Черноморского флота.

Сильнее всего в текущем году обновились Стратегические ядерные силы России. Показатель модернизации в этом сегменте достиг 79%.