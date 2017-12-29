Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит»

СЕГОДНЯ 11:01 2017-12-29T11:01:10+03:00

По величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 244 место в банковской системе РФ

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 29 декабря, Банк России сообщил об отзыве лицензии у вологодского банка «Северный кредит». По данным на 1 декабря, банк занимала 244 место по величине активов в банковской системе РФ. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Как отмечается в сообщении ЦБ, в результате проверки в «Северном кредите» не обнаружили документов, подтверждающих его права собственности на крупный портфель ценных бумаг, приобретенный в конце декабря этого года.

«Оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)»,— сообщает регулятор. В последней декаде декабря банк не сумел выполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками из-за дефицита ликвидности 2017 года.

Ранее «Северный кредит» (работает также в Крыму) сообщил, что «банковские карты для оплаты товаров и услуг, а также для снятия наличных денежных средств при помощи банкоматов других банков больше не принимаются».